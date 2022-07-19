‘İYİ, Elazığ’da birinci parti olacak’

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, geçtiğimiz günlerde bir anket firması tarafından açıklanan “Siyasi Eğilimler Araştırması: Elazığ Örneği” başlıklı anket sonuçlarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde ORC araştırma tarafından kamuoyuna duyurulan “Siyasi Eğilimler Araştırması: Elazığ Örneği” başlık ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı. Ankete göre Elazığ’da, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz” sorusu sorulan katılımcıların yüzde 17,5’i İYİ Parti dedi. Bu sonuçlara göre Elazığ’da oyunu en fazla artıran ve ikinci parti konumuna gelen parti ise İYİ Parti oldu.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler yaptığı açıklamayla bu anket sonuçlarını değerlendirdi.

“İYİ PARTİ’Yİ BİRİNCİ PARTİ YAPACAĞIZ”

İYİ Parti’yi Elazığ’da birinci parti yapacaklarını belirten ve bunun artık hayal olmadığını söyleyen Başkan Gürgözeler: “ORC araştırma şirketinin 5 ilde yaptığı kamuoyu araştırma sonuçlarına göre, Partimiz büyük bir atak yaparak yüzde 17.5 oy oranıyla ikinci parti konumuna yükselmiştir. Göreve geldiğim günden itibaren İYİ Partiyi Elazığ’da birinci parti yapacağımızı söyledim. O zaman bunu yadırgayanlar oldu. Bugün bunun bir hayal olmadığı ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“İMKANLARI KURDA KUŞA YEM ETMEYECEĞİZ”

İYİ Parti’nin seçim sürecine kadar ayak basmadık yer bırakmayacağını vurgulayan Başkan Gürgözeler, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Genel başkanımızın üstün gayretleri ve onun mesajlarını kitlelere taşıyarak bu noktaya geldik. Seçime daha 11 ay var, bu sürede daha çok şey değişecektir. Bir defa daha söylüyorum ikincilik bize yetmez, biz birinci olacağız. Eğer içimizdeki çelmelemeler olmasaydı bugün ikinci parti değil birinci partiydik. Seçime kadar ayak basmadığımız yer, dokunmadığımız Elazığlı kalmayacak. İYİ parti bu milletin kaynaklarına, zenginliklerine namusu gibi sahip çıkmak için vardır. Türkiye’nin ve bu sevgili şehrin imkanlarını kurda kuşa yem etmeyeceğiz.

“ELAZIĞ BASİRETLİDİR MESAJIMIZI ALMIŞTIR”

Açıklamasında İYİ Parti’nin Elazığ’daki hedeflerine de değinen Başkan Gürgözeler, son olarak şunları söyledi: “Ekmeğini alamaz hale gelen insanları bu sefaletten kurtaracağız. Zengine, yandaşa, müteahhitlere değil ülkeye millete ve bu güzel şehrin insanlarına çalışacağız. Elazığlı basiretlidir. Mesajımızı almıştır. İYİ partiyi birinciliğe taşıyacaktır. Parti grup ayrımı yapmadan bütün Elazığ’ı İYİLER çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Burada herkese yer var. Yüreğimiz gibi partimizde herkese açıktır. Dört ayda üye sayımızı 3600’e çıkardık. Hedef önümüzdeki 4 ayda 5 bine çıkarmaktır. Bütün hemşerilerimiz fahri üyemizdir. Ayrı gayrı görmüyoruz. Onun için gelin bir olalım bu yalan, dolan siyasetinden kurtulalım. Gençlerimizi çocuklarımızı sokaklardan kurtaralım. Bu ülkeyi karnı tok sırtı pek insanlar ülkesi haline getirelim…”