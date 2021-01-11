İtfaiyenin dikkati faciayı önledi  

Çatı katında çıkan yangında birkaç tüp patlarken, diğerleri patlamadan itfaiye ekiplerince çıkartılarak olası bir facianın önüne geçildi.

Elazığ’da bir çatı katında çıkan ve iki binaya zarar veren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Birkaç tüpün patladığı yangında itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen çok sayıda tüp dışarı taşınarak olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Albayrak Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çatı katında bir güneş enerjisi panelinin yandığı ve 3 tüpün patladığı yangında çok sayıda tüpü alevlerden uzaklaştırarak büyük bir facianın önüne geçti. Yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, “Muhtarlıktaydım, o an bana bilgi geldi ve olay yerine intikal ettim. Geldiğim zaman itfaiyeden arkadaşlar da buradaydı ve yangın devam ediyordu. Üst katlarımızda zarar var. Bildiğiniz gibi 3-4 tane tüp patladı ve bazısı da burada. Büyük bir felaketin önüne geçildi. Allah göstermesin o tüplerin patlaması sonucu can kaybı yaşanabilirdi. Şu anda vatandaşlarımıza bir şey olmadı, yaralımız yok. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.