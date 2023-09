İtfaiye teşkilatı 309. yıl dönümünü kutluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.İtfaiye teşkilatının kuruluşlunun 309. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde MalatyaPark AVM’de deprem anında itfaiye personellerinin göstermiş oldukları arama-kurtarma çalışmaları, yangın ve boğulma vb. gibi olayların fotoğrafları, düzenlenen Tanıtım Sergisiyle vatandaşlarla buluşturuldu. Tanıtım Sergisi 25-27 Eylül tarihleri arasında vatandaşlar tarafından gezilebilecek.Ayrıca hafta boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında itfaiye yerleşkesinde kurulan çocuk oyun alanı, Down Sendromlu çocuklar ile öğrencilerin ziyaretine açık olacak.İtfaiye teşkilatının 309. yıl dönümünü kutlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, “İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yılı. İtfaiye teşkilatı Osmanlı’dan günümüze kadar gelen çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bizler 7/24 esasıyla çalışan, bizlere ihtiyacı olan her canlının yardımına koşan bir teşkilatız. Bu yıl itfaiye haftasını farklı bir şekilde kutlamak istiyorduk ancak 6 Şubat depremlerinden kutlama yapamadık. Hala o günlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. O nedenle yapacağımız etkinlikleri kısıtladık. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri MalatyaPark AVM’de sürecek tanıtım etkinliğimiz var. Hem depremde yaşadığımız olayları sergiliyoruz hem de arkadaşlarımız kullandığımız malzemelerin tanıtımını yapıyorlar. İtfaiyeci kardeşlerimiz durmaksızın 7/24 esasıyla hemşehrilerimiz, milletimiz ve vatanımız için canhıraş çalışıyorlar. 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşadık. İtfaiyecilerimiz de birer depremzede olmalarına rağmen vatandaşlarımızın imdadına koştular. Yine yangın ve diğer olaylarda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Biz her zaman hizmete ve göreve hazır bir teşkilatız. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize, hayatını kaybeden itfaiyeci şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Depremlerden dolayı yaralı olan kardeşlerimiz var, onlara da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İtfaiye teşkilatının 309. yıl dönümünü kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.