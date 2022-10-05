İsviçre’den yola çıktı son durağı Elazığ oldu

İsviçre’den elektrikli aracıyla ‘fosil yakıta’ dikkat çekmek için 3 bin kilometre yol yaptı.

İsviçre’de yaşayan Halide Studer, fosil yakıta dikkat çekmek için elektrikli aracıyla Türkiye turuna çıktı. 23 günde 3 bin 400 kilometre yol yapan Studer'in 46’ncı durağı Elazığ oldu.

İsviçre’de yaşayan ve 76 ülkenin 18’ini elektrikli aracıyla gezen Halide Studer (52), fosil yakıta dikkat çekmek ve elektrikli aracın yaygınlaştırılması için Türkiye’yi gezme kararı aldı. 23 gün önce Edirne’den başlayarak farkındalık turuna başlayan Studer’in 46’ncı durağı Elazığ oldu. 4 bin yıllık Tarihi Harput Mahallesi'ne gelerek ‘geleceği geçmişe getirdim’ diyen Studer, gezmiş olduğu tüm illerde elektrikli aracını şarj edebildiğini ifade etti. Studer, test sürüşlerine devam eden yerli otomobil TOGG’un çok ciddi bir gelişme olduğunu ifade etti. Öte yandan, sadece elektrikli arabaların olduğu sürücü kursunun sahibi olan 20 yıllık sürücü öğretmeni Studer'ın yılın kadın öğretmeni seçilerek İsviçre tarihinde bir Türk olarak büyük bir başarıya imza attığı öğrenildi.

Almanca konuşulan ülkelerde elektrikli sürücü kursu açan ilk kişi olduğunu belirten Halide Studer, “İsviçre’de yaşıyorum ve iki tane oğlum var. İsviçre’de kendi sürücü kursum var ve 20 yıldır sürücü öğretmeniyim. İsviçre’de birçok ilke adım attım. İsviçre’de Türk olarak ilk yılın sürücü öğretmeni kadın ben oldum. Herhangi bir işe başladığımda oğullarımdan çok destek ve fikir alıyorum. 4 yıl önce onların yönetmesiyle de fosil yakıtlardan elektrikli araca geçiş yaptım. Çünkü bu ‘gelecek’. O yüzden oğullarım beni yönlendirdi. Almanca konuşulan ülkelerde ilk elektrikli araçlı sürücü kursu açarak bir ilke imza attım” dedi.

Türkiye’de de bir ilke imza atmak ve elektrikli araca geçiş için farkındalık turuna çıktığını dile getiren Studer, "Yine oğullarımın yönlendirilmesiyle 81 ili elektrikli araçla keşfetmeye kadar verdim. Çünkü elektrikli aracın nerde şarj edilebileceğini göstermek istedim. En büyük amacım, bu 81 ili elektrikli araçla ilk olarak gezmekti. İlk kadın ve ilk Türk olmak istedim. Bu projem başlayalı 23 gün oldu. 46’ncı ilim Elazığ’a geldim. Dünyada 76 ülke gezdim ama bu araçla 18 ülke gezdim, keşfettim ve keşfetmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG hakkında da düşüncelerini ifade eden Studer, “Harika bir şey. İnşallah bir an evvel gelir. Çünkü Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi çok yoğun. Özellikle 15-25 yaş grubu arası gençler çok ilgileniyor. Her ile şarj etmek mümkün. Hiç kimse hiçbir konuda tereddüt etmesin. Ben yaptıysam onlar da yapabilirler. Şu anda Harput’tayız. Aslında şu anda geleceği geçmişe getirdim. Harput’u, Elazığ’ı ve Türkiye’yi çok beğendim” şeklinde konuştu.