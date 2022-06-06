‘İstişare kültürü AK Parti'nin en önemli yol göstericisidir’

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti'nin istişare kültürüne çok önem verdiğini, en büyük yol göstericisinin de bu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı; "Kovid-19 ile mücadeleden dolayı 2019 Ekim'den bu yana gerçekleştirilemeyen toplantı, bu yıl "Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı. AK Parti, istişareyle kuruldu, bugüne kadar da her seviyede ve zeminde istişare kültürünü yaşattı. Biz kendi aramızdaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken en büyük istişareyi de vatandaşlarımızla yapıyoruz. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz bu istişareler parti çalışmalarında en önemli yol göstericimiz. Tabi bu toplantı hizmetlerin anlatılması ve değerlendirmesi açısından da büyük öneme sahip. Bizler de teşkilatlar olarak AK Parti’nin ülkemize kazandırdığı eserleri, milletimize verdiği hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Partimizin kuruluşunun 21'inci, hükümete gelişimizin 20'nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde bu muhasebeyi hep birlikte yapmamız çok önemli. Böylece gönüllerdeki kırgınlıkları gidererek 2023’e daha güçlü bir şekilde hazırlanabiliriz."