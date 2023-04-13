İstinat duvarı çöktü   

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış sonrasında istinat duvarı çöktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı, Elazığ başta olmak üzere bölge genelinde etkili oldu. Elazığ'da akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece de aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeni ile Abdullah Paşa Mahallesi’ndeki bir stenin istinat duvarı çöktü. Çöküntünün olduğu alanda araçların ve kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.