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Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-04-2020 22:00

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı.

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

Teklife göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak, işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 TL ödenecek.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Edilinen bilgiye göre, teklifte işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor. Teklife göre Cumhurbaşkanı, işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağının, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunulduğu öğrenildi.

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