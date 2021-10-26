İsmet Paşa İlkokulu velileri tedirgin!

İsmet Paşa İlkokuluna öğrencilerini gönderen veliler, okulda güvenlik görevlisi olmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

İsmet Paşa İlkokulu giriş kapısının sürekli olarak açık olması ve okulda güvelik görevlisinin olmaması nedeniyle öğrencilerinin başına kötü bir şey gelmesi korkusunu yaşıyor.

Veliler, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği(ELİYGAD) haber sitelerine özel açıklamalarında, acilen İsmet Paşa İlkokuluna güvenlik verilmesi gerektiğini söyleyerek bir çocuğumuzun başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek diye sitem ettiler.

“BAZI KİŞİLER ÖĞRENCİLERİMİZİN İSİMLERİNİ SORUYOR!”

Veliler; “Tüm velilerimiz, okulda güvenlik olmaması konusunda tedirgin. Okul yönetimiyle konuştuğumuzda kendi ellerinde olmadığını söylüyorlar. Veliler olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gittik ama oradan da sonuç alamadık. Bazı velilerimizin kız çocuklarının bazı kişiler tarafından isimleri sorulmuş. Bu durum velilerimizi çok tedirgin ediyor. Ders aralarında okulun giriş kapısı açık. Bir öğrencimiz dışarıya çok rahatlıkla çıkabilir. Güvenlik vermiyorsanız okulun iki kapısını da kapatın. Allah göstermesin bir çocuğumuzun başına kötü bir şey gelse bunun hesabını ne okul yönetimi verebilir nede Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir” açıklamasında bulundular.

“OKULDA BİZ BEKLEYELİM”

Veliler, nöbet sırasına göre okul girişinde biz bekleyelim diyerek, “Okulumuza güvenlik görevlisi verilmeyecekse veliler olarak çocuklarımız için biz okulun kapısında bekleyebiliriz. Bizim her şeyimiz olan çocuklarımız için biz nöbet tutmaya hazırız”

“OKULDA TEMİZLİK EKSİKLİĞİ VAR”

İsmet Paşa İlkokulu velileri, “Okullumuzda temizlik konusunda eksiklik var. Sıralar toz içinde ilkokul öğrencileri sıralarını nasıl temizleyebilirler. Çocuklarımızı ellerini her tarafa sürüp yüzlerine sürüyorlar. Pandemi döneminde temizlik söylüyoruz ama eğitim yuvalarımızda temizlik konusunda sıkıntı yaşıyoruz” dediler.

HABER: ELAZIĞ İNTERNET YAYINCILARI VE GAZETECİLER DERNEĞİ(ELİYGAD)