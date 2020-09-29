 İşitme cihazı alırken nelere dikkat etmeliyiz!

Uzun yıllardır ilimizde faaliyet gösteren Kardelen İşitme Merkezi sahibi Muhammed Nedim Sadak, işitme cihazı alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak İşitme kaybında erken tanının çok önemli olduğunu vurguladı.

“İŞİTME CİHAZI ALIRKEN SERVİS ÇOK ÖNEMLİ”

İşletme sahibi Muhammed Nedim Sadak, “İşitme cihazı dışardan aldığı sesi kişinin işitme kaybına göre işleyip kulağına daha yüksek sesle veren elektronik cihazlardır. İşitme cihazı alırken nelere dikkat etmemiz gerekir; İşitme sağlığı önemli, bir insan duymadığı zaman kişilerle Dünya ile bağlantısı kesiliyor. İşitme cihazı alırken öncelikle kaliteli ve düzgün bir işitme cihazı alınması lazım, İşitme kaybına uygun bir işitme cihazı tercih edilmelidir. Bunun dışında işitme cihazını uygulayacak merkezinde önemi vardır. Çünkü işitme cihazı diğer medikal ürünler gibi değildir. İşitme cihazı örnek veriyorum, ortopedi rahatsızlığı olan bir insan biz dizlik alır medikalden alıp gider,bir daha medikale uğramaz. Ama işitme cihazı öyle değildir. İşitme cihazı alan bir insan cihazı aldıktan sonraki süreç daha önemli. Cihazı alırken işitme kaybına göre cihaz programlanılır. Cihaz daha sonra yeniden ayarlanması gerekebilir. Bu sebeple uygulayan kişi önemlidir. Cihazın servis imkanları iyi olan bir merkezden işitme cihazı alınması tavsiye ederim”.

“MERKEZ OLARAK EN İYİ CİHAZI VERİYORUZ”

Kardelen İşitme Merkezi sahibi Muhammed Nedim Sadak, “İşitme cihazları alırken kişinin işitme kaybı önemlidir. İşitme kaybını tespit etmek için odyometre cihazımızla işitme kaybını ölçülüyoruz. Bunlar hastanelerde yapılıyor. İlimizde birçok hastanede yapılıyor. Bizde bünyemizde yapıyoruz. Ancak işitme cihazlarının bir kısmını devlet ödüyor. Onun için bu ölçümlerin resmi kurumlardan yapılması gerekiyor. Bize gelen çoğu hastaların devlet kuruluşlarının dan almış olduğu raporla bizlere geliyorlar bizde işitme kaybına en uygun cihazı onlara veriyoruz”

“CİHAZ ALIRKEN ÜCRETE BAKMAMALIYIZ”

İşitme cihazlarının çeşitlilik anlamında geniş yelpazeye sahip olduğunu ifade eden Sadak, “Vatandaşlarımız işitme cihazlarını tek bir ürünmüş gibi düşünüyor ama işitme cihazları birçok çeşidi var. Çok ucuza da işitme cihazı var, çok pahalı rakamlara işitme cihazı var. Önemli olan vatandaşlarımız çok ucuza kaçmamasıdır. İnsanlar işitme cihazı alırken çok büyük bir beklentiye giriyor. Vatandaşlarımız cihazı taktığı zaman her türlü ortamda duyayım, sakin ortamda gürültülü ortamda duyayım beklentisine giriyor. Ama işitme cihazlarının tamamında böyle bir özellik yok. Onun için özellikli kendi yaşamalarına uygun bir cihaz almaları lazım. Cihaz alırken ilk etapta fiyata takılmamaları lazım”.

“İŞİTME CİHAZINDA BAKIM ÖNEMLİDİR”

Muhammed Nedim Sadak, “İşitme cihazlarının bakımı önemlidir. Bazı ticari firmalar 2-3 ayda bir bakıma ihtiyaç olduğunu söylerler ama işitme cihazları öyle sıklıkla bakım yapılan aletler değildir. İşitme cihazlarının hastalarının kulağına göre yapılan kalıplar belli bir süre sonra değişmesi gerekmektedir. Onun dışında bazı filtreli olan cihazlar vardır. Bu filtreler belli sürede değişmesi gerekmektedir. Bunların bakımını yapmak gerekmektedir. Onun dışında sürekli 1-2 ayda bakımı yapılması gereken cihazlar değildir”.

“ERKAN TANI ÇOK ÖNEMLİ”

İşitme sorunlarında erken tanı çok önemlidir diyen Sadak, “İşitme kaybı belli bir nedenden dolayı oluşur. Örneğin çocukken yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle işitme kaybı yaşayabilir. Kimisi ağır kullandığı ilaçlardan dolayı işitme kaybı yaşar. İşitme kaybı oluştuktan sonra mutlaka bunu takip etmesi gerekir. Çünkü işitme kaybı sabit kalmıyor. Eğer işitme problemi olduğunu düşünen vatandaşlarımız mutlaka bir doktora görünmesi lazımdır. Vatandaşlarımız doktora danışsınlar, erken tedbir alsınlar çünkü erken tanı işitme kaybında çok önemlidir. İşitme kaybının ilerlememesi için erken tanı çok önemlidir”.

“İŞİTME CİHAZLARINDA TEKNOLOJİ ÇOK GELİŞTİ”

Kardelen İşitme Merkezi sahibi Muhammed Nedim Sadak, “Maalesef ülkemizde yerli üretim işitme cihazımız yok. Daha doğrusu yerli üretim yapan bir firmamız var ama bütün parçaları ve yedek parçaları dışardan geliyor. Yüzde yüz yerli bir işitme cihazı ülkemizde yok. Cihazların geneli Avrupa ve Amerika’dan ithal olarak geliyor. Cihazlarımız eskisi gibi değil çok büyük cihazlar değil artık küçük ve kibarlar. Teknoloji gelişti kulak arkası cihazlarımız var, kanal içi dediğimiz tamamen kulağın kanal içine giren cihazlar var. Dışardan hiç bağlantısı olmayan cihazlarda var. Daha da özellikli cihazlarımız çıkacak zamanla”.

“20 YILDIR BU SEKTÖRDEYİZ”

Firmaları hakkında bilgi veren Muhammed Nedim Sadak “Biz işitme cihazı satışını 20 yıla yakındır yapıyoruz. Bu süre içinde Dünya’da kalitesini ispatlamış ciddi markaların bayiliğini yaptık. Birçok firmanın bayiliğini yaptık. Tek bir firmayla yola çıkmadık. İşletme olarak sadece bir firmayı bilmek ayrıdır, piyasada olan bütün firmaları bilmek ayrıdır. Bütün cihazları bilip içlerinde en iyileri tercih etmek ayrıdır. Uzun süredir bu işi yaptığımız için birçok firmanın bayiliğini yaptık. Şuanda da kendini ispatlamış firmalarla çalışıyoruz. Sadece ürünü satıcı olarak düşünmemek lazım ürün kaliteli değilse ürünler bizlere sıkıntı çıkarıyor. İşitme cihazı sattıktan sonra çok dönüşü oluyor. Onun için ürün çok kaliteli olması gerekiyor. Cihazı kullanana sıkıntı çıkarmamı gerekiyor. Vatandaşlarımız cihazı sorunsuz uzun süre kullanması gerekiyor. Bizde kaliteli ve vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarmayacak firmalarla çalışıyoruz”. Dedi.