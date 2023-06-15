Işıkver komisyon üyeliğine seçildi

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28.Dönem Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine seçildi.

Işıkver 5 yıllık hizmet sürecinde Ülkemiz ve ilimiz için ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kararlılık ve azimle gayret içinde olacağının altını çizdi

TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR…

28. dönem Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliğine seçilen MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Çalışma Komisyonlarının da seçimlerle belirlendiğini ve ilk toplantılarını yaptıklarını belirtti.

Işıkver değerlendirmesinde, “Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından belirlenen 28. Dönem TBMM üyeleri Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına damga vuracak ve Türkiye yüzyılı olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için TBMM Başkanlık Divanı ve Çalışma Komisyonu seçimlerini tamamlayarak ilk toplantılarını yapmıştır.

Türk Dünyasının Bilge Lideri Dr. Sayın Devlet Bahçelinin tensipleriyle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Çalışma Komisyonunda partimizi temsil etme görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bizleri bu onurlu göreve layık gören tüm TBMM üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınma ve gelişmesi hususunda çok önemli olan bu komisyonda zaman ve mesai mefulü gözetmeksizin tüm komisyon üyelerimizle birlikte Cumhur İttifakının bir vizyon olarak Türk halkının önüne koymuş olduğu hedeflere ulaşmasında bir nefer olmaktan büyük onur duymaktayım.

Ülkemiz ve Aziz şehrimiz için 5 yıllık hizmet dönemimizde hedeflediğimiz projelerimizin hayata geçmesi için çok önemli gördüğümüz bu Çalışma Komisyonu ve Komisyonumuzun çok kıymetli Başkanı eski Bakanımız Sayın Adil Karaisailoğlu’nun deneyimlerini çok öneli bir şans olarak görmekteyiz. Sürecin Ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.