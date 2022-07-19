Işıkver: ‘Ali Özcan siyaset üstüdür’

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Arif Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Ayrıntı Programı’na konuk oldu. Programda; CHP, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Işıkver; "Ali Özcan, harbi gakgodur.” Dedi

“ ALİ ÖZCAN BU ŞEHİRİN SİYASET ÜSTÜ BÜYÜĞÜDÜR"

Değerlendirmesinin devamında Ali Özcan'a olan saygısını vurgulayan Işıkver " Ali Özcan'ın bu şehirle yıllardır süre gelen bir birlikteliği var. Gariban babalığı var. Ali Özcan'ın, fakir fukarayı gözetmişliği var. Garibanlara bakmışlığı var, iş ve ekmek vermişliği var.

Ali Özcan'ın, Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi’nden ön seçim şartı ile milletvekilliği seçimine girme düşüncesi var. Ali Özcan, bu şehirde yaşayan herkesin ve bizim; siyaset üstü olarak gördüğü bir büyüğüdür. Kendisine saygım sonsuzdur. Allah işini gücünü rast getirsin." dedi .