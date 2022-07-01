İşçiler çıkarılabilir

Geçtiğimiz günlerde Çimentoya yapılacak zam ile alakalı İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu’nun boykot planı ve işçi çıkarma işlemleri sektöre damga vurdu. Konu ile alakalı ELMÜTDER Yönetim Kurulu başkanı Miraç Ayaz şu açıklamalarda bulundu.

ÇİMENTO ZAMMI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Ayaz ‘’İnşaat maliyetlerinin her geçen gün artması nedeniyle inşaat sektörü zor bir süreçten geçiyor. 2022 yılının başından bu yana beton, demir, çimento gibi sektörün demirbaş malzemelerine gelen zamlar nedeniyle birçok müteahhit iş yapamaz, birçoğu ise başladıkları projeleri yarım bırakmak zorunda kaldı. Hal böyle iken ilimizde de geçen yıla oranla alınan ruhsat sayılarında %150 kadar düşüşler yaşandı. Bu kadar sıkıntılar yaşanadursun birde çimentoya yapılan zam kararı bardağı taşıran son damla oldu dedi

TEMMUZDA ÇİMETOYA GELECEK OLAN %30 ZAM KABUL EDİLEMEZ

Başkan Miraç Ayaz ELMÜTDER üst çatısı olan İMKON (İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu’nun yapmış olduğu açıklamaları sonuna kadar desteklediklerini, sektörün dar boğaza girdiği şu dönemde bir de temmuz ayında çimentoya yapılacak %30 ek zammın kabul edilemez olacağını belirtti.

REKABET KURUMU ÇİMENTO SEKTÖRÜNE İNCELEME BAŞLATMALIDIR.

1 Temmuz itibari ile yapılması planlanan yüzde 30 civarındaki zammın Rekabet Kurumu tarafından incelenmesi gerektiği ve acilen müdahale edilmesinin elzem olacağını dile getiren Başkan Miraç Ayaz

Rekabet Kurumu duruma müdahale etmez ise, ilerde işçilerin işine son verilebilir, işsizlik ordusuna yenilerde İnşaat sektörden eklenebilir ifadelerinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZA DESTEĞİMİZ TAMDIR

Başkan Ayaz ‘’Genel Başkanımıza desteğimiz tamdır vereceği kararın arkasındayız bize ne düşerse yapmaya hazırız dedi.