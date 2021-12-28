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Asayiş
Giriş Tarihi : 28-12-2021 12:44   Güncelleme : 28-12-2021 12:44

İş yerinin camlarını kırdı hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı  

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

İş yerinin camlarını kırdı hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı  
Haberin Videosu : Dört iş yerinin camlarını kırdı

Elazığ’da dört farklı iş yerinin camlarını indiren kapüşonlu şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Olay, geçtiğimiz hafta kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi üzerinde ve civarında bulunan dört farklı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi önünden geçtiği dükkanın camına taş atıp kırdı. Hızını alamayan kapüşonlu şahıs bulduğu taşlarla daha sonra sırasıyla üç dükkanın daha camını kırdı. Toplamda dört dükkanın camını kırarak zarar veren şahsın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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