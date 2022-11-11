Kuzey İnşaat Rentacar ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, gündemle açıklamalarda bulunarak yetkilere seslenerek “İş odur ki şehre bir çivi çakmaktır” dedi.

“TİCARETTE CİDDİ SIKINTILAR VAR”

Salih Satıcı; “İlimizde ve ülkemizde ticaret anlamında ciddi sıkıntılar var. Vatandaşlarımız işyerlerini kapatmaya başladılar. Günlük döngüler gıda ve giyim sektörler haricinde dönmemeye başladı. İlimizde nakit akışında ciddi sıkıntılar var. Biz, 12-13 yıldır sektörümüzde faaliyet göstermekte olduğumuz için bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu sıkıntıyı şehrimizin tamımı yaşamaktadır. Bu sıkıntıya devletimiz acil olarak el atması gerekiyor. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla esnafımıza faizsiz ya da çok düşük faizlerle kredi verilmesi gerekiyor. Çünkü esnafımız işletmemesini açamaz duruma geldi. Şehrimizde ciddi problemler oluşmaya başlıyor. Bu sıkıntılar kış mevsiminde daha belirgin gösterecek”.

“DEVLETİMİZ, İŞVERENİ DÜŞÜNMESİ GEREKİR”

Kuzey İnşaat Rentacar ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Devletimiz, kendi kasasında verdiği cari açığı esnafın ve iş insanlarının sırtına yüklemesinin hiçbir anlamı yok. Asgari ücreti istedikleri kadar yükseltsinler ama işveren bunu ödeyemedikten sonra bunun bir anlamı kalmaz. İş insanlarımız, işçilerin ödemesi yapamazsa işçi çıkarmaya gidecek bu durumda işsizliğin artmasına neden olacaktır. Şuanda bir işçinin maliyeti işverene 10 bin TL civarıdır. Devletimiz asgari ücreti belirlerken her şeyi düşünerek ona göre adım atması gerekiyor.

“İŞ ODUR Kİ ŞEHRE BİR ÇİVİ ÇAKMAKTIR”

İnşaat sektörü ilimizde yüzde 85-90’lık kısmı tamamen stop etmiş durumdadır diyen Salih Satıcı; “Bildiğimiz kadarıyla 2022 yılında 15-20 inşaatın temeli atıldı. Bu durumda inşaat sektörü 101 kalemi ilgilendiriyor. İnşaat sektörünün durağan olması çok ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Şuanda inşaat maliyetleri çok yüksek cama bir ay içinde 4 kez zam geldi. Bu konulara da el atılması gerekiyor Elazığ’a vekil olmak muhtarları topladık istişare ettik, açılışlara gittik, kurdele kestik ve fotoğraf karelerine girmeyi herkes yapar. İş odur ki şehre bir çivi çakmaktır. İş odur ki şehri ayağa kaldırmaktır. . İş odur ki Devletin imkanlarından vatandaşları faydalandırmasıdır. Şayet bunu yapamıyorlarsa baştan sıkıtı vardır. Ben herkesi kast etmiyorum. Çok sıkıntılı ekonomik sıkıntının içindeyiz. Allah’tan dileriz bu sıkıntıların biran önce çözülmesidir” dedi.