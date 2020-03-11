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Tunceli
Giriş Tarihi : 11-03-2020 22:30

İş makinesi şarampole yuvarlandı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İş makinesi şarampole yuvarlandı

Tunceli’de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.   Kaza, Hozat ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Çiçekli köyü Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışmasından dönen Eyüp Arslan'ın idaresindeki Karayolları 86. Şube Şefliğine ait bıçaklı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Arslan (39) ile araçta bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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