‘İş insanları olarak asgari ücretin yükseltilmesine destek veriyoruz’ 

Söz Esnafta Programın konuğu MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan oldu.

Her hafta Çarşamba günü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlanan Söz Esnafta programının konukları ağırlamaya devam ediyor.

Söz Esnafta programına konuk olan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Başkan olduktan sonraki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken asgari ücretin yeterli olmadığını söyledi.

Başkan Gürkan, iş insanları olarak asgari ücretin artırılmasını gerektiğini ifade ederek asgari ücret artırılırken iş dünyasının da mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Birçok konuda önemli açıklamalarda bulanan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan’ın açıklamalarını haber içerisindeki videodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalında izleyebilirsiniz.