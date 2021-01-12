İş insanından öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği

Tuncelili iş insanı Metin Kaya, memleketindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteğinde bulundu.

Tuncelili iş insanı ve CHP İstanbul önceki dönem il sekreteri Metin Kaya, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt’in köylerindeki 50 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet ve bilgisayar desteğinde bulundu.

İş insanı Kaya, “Dersim’de yaşayan öğrencilere evlerinde salgın sürecinde tablet, bilgisayar desteği vererek geleceğimize Dersim’in zeki çocuklarına bir nebze katkıda bulunduysak ne mutlu bize” dedi.

Öğrencilerin pandemi sürecinde gelecekte bilinçaltlarında ciddi travmalarla karşılaşabileceklerini söyleyen Kaya, “Salgın, elbette global bir salgın. Dünyanın her yerinde insanlar sıkıntı çekiyor fakat bizim ülkemizde hükümet bu noktada birçok konuda yetersiz kalıyor. Oysa öğrencilerimize sahip çıkmak hepimizin asli görevidir” diye konuştu.