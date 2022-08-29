İş İnsanı Veysel Demirci Ziver Holding’in Elazığ’daki çalışmalarını inceledi! 

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel Demirci Elazığ’da ZİVER Holding tarafından yapımları devam eden çalışmaları yerinde inceledi…

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel DEMİRCİ Elazığ’daki temaslarını sürdürüyor. İş İnsanı Veysel DEMİRCİ, Harput’ta yapımında son aşamaya gelinen Diyanet Külliyesi’ni, Hankendi’de inşası devam eden Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni, Abdullahpaşa ve Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Elazığ İçme Suyu İsale 2. Kısım çalışmalarını ve son olarakta Zübeyde Hanım Caddesi, Bakırcılar Çarşısı ve Yıldızbağları Mahallesi’nde yapımı devam Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge çalışmaları yerinde inceledi.

ZİVER Holding tarafından yapımı devam eden inşaat sahalarında incelemeler ve kontrollerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Veysel DEMİRCİ; ‘’Doğduğumuz, büyüdüğümüz, ailemizin, dostlarımızın yaşadığı kadim şehrimiz Elazığ’da ZİVER HOLDİNG tarafından inşası devam eden sahalarda incelemelerde bulundum. Elazığ’da yaşayan kardeşlerime, büyüklerime hizmet etmek için var gücümüz ile çalışacağız’’ Dedi.

Elazığ’da gerçekleştirilen çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulunan İş insanı Veysel DEMİRCİ; ‘’Öncelik ile bu 4 büyük proje şehrimiz adına, şehrimizin kalkınması adına çok önemli projelerdir’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti…

‘’MEDENİYET BEŞİĞİ HARPUT VE DİYANET KULLİYESİ!’’

‘’Medeniyet Beşiğimiz olan Harput’ta yapımında son aşamaya geldiğimiz, Diyanet Eğitim Merkezimiz’in içinde tüm sosyal alanlar ve donatılar yer alıyor. Bölgemiz için en büyük projelerden birisidir. Ülkemizdeki bütün vaizler, diyanet görevlileri burada eğitim alabilecektir. Medeniyet Beşiği Harput’umuza uygun eski mimarisiyle tüm Müslüman ülkelere ve Tüm Dünya’ya örnek olacak bir çalışmadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a bu çalışmayı Elazığ ilimize kazandırdığı için saygılarımızı sunuyorum.’’

‘’ELAZIĞ’IN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ YÜKSELİYOR!’’

‘’Elazığ’daki Zülfü AĞAR Polis Meslek Eğitim Merkezi kapatıldıktan sonra kamuoyu tarafından oluşan tepkilerin ardından Hankendi’de ZİVER Holding tarafından inşası devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezi’miz büyük bir umut oldu. Hankendi’de yapılan yeni projenin ilimize kazandırılması için ekibim ile gece gündüz çalışarak en güzel şekilde tamamlayacağız. Bu vesile ile hem İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ya hem de Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz Mehmet AKTAŞ’a, Elazığ Valimiz Dr. Ömer TORAMAN’a ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali ŞİŞ’e şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.’’

‘’ELAZIĞ’IN İÇME SUYU ARTIK DAHA SAĞLIKLI!’’

‘’Hamza Bey Barajı’ndan gelen suyun, Karşıyaka Mahallemiz’de bulunan Elazığ Belediyesi Arıtma Tesisi’nden çıktıktan sonra şehrimizdeki su depolarına dağıtılmasıyla ilgili yaptığımız Elazığ İçme Suyu İsale 2. Kısım çalışmaları son sürat devam ediyor. Memleketimizde yaşayan kadirşinas insanlar bu çalışmalarımız kapsamında artık daha hijyenik ve daha sağlıklı bir şekilde içme suyuna kavuşacaktır. Bu vesile ile DSİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Lütfi AKCA’ya ve Elazığ DSİ Bölge Müdürümüz Kenan AKYÜREK’e gösterdiği yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.’’

‘’ALT YAPI’DA 1. KISIM EMİN ELLERDE...’’

‘’Elazığ Belediye Başkanı Şahin ŞERİFOĞULLARI’nın şehrin kronikleşmiş sorunu olan Alt yapı ile ilgili başlattığı kapsamlı çalışmalar neticesinde, ZİVER Holding olarak İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan İhale’nin 1 kısmında Akpınar, Çarşı, Çatalçeşme, Doğukent, Esentepe, Harput, İzzetpaşa, Karşıyaka, Kırklar, Kültür, Nailbey, Mustafapaşa, Salıbaba, Ulukent, Üniversite, Yıldızbağları, Zafran ve Yeni Mahalle bölgelerinde çalışmalar yapıyoruz. Şu anda ise Bakırcılar Çarşısı, Zübeyde Hanım Caddesi ve Yıldız Bağları Mahallesi’nde Elazığ Belediyesi ile yaptığımız koordineli çalışmalar neticesinde, Alt yapı sıkıntısını kökten çözeceğiz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin ŞERİFOĞULLARI’na ve ekibime teşekkürlerimi sunuyorum.’’