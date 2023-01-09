İş insanı Veysel Demirci Tügva’nın konuğu oldu

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziver Vakfı Genel Başkanı Veysel Demirci Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Şubesi’ne konuk oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı” konulu söyleşiye katılan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel Demirci, TÜGVA Yöneticileri ve üniversite öğrencileriyle mesleki deneyimler hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziver Vakfı Genel Başkanı Veysel Demirci; “Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı” konulu söyleşiye katılım sağladık. Meslek âhlakı ve meslek etiği hakkında gençler ile paylaşımlarda bulunduk. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Şubesi Başkanı Muhammet Sacit ATAŞ beye ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin geleceği için başarılı çalışmalara imza atan TÜGVA’yı tebrik ederim. Cumhurbaşkanımız 20 yıla aşkın süredir gecesini, gündüzüne katarak gençlerimizin gelişimi için büyük çalışmalar yaptı. Bizlerde Cumhurbaşkanımızın yolundan giderek, genç kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Geleceğimize umutla bakmamız genç nüfusun bilinçli ve donanımlı bir şekilde yetişmesiyle mümkündür.” diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Şubesi Başkanı Muhammet Sacit ATAŞ ise iş insanı Veysel Demirci’ye davetlerini kırmayarak düzenledikleri programa katıldığı için teşekkür etti.