İş insanı Salih Satıcı aday adaylığını açıkladı

İlimizin önemli iş insanı Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi’nden Elazığ Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Ailemin ve şahsımın otuz yılı aşkın bir zamandan beri süregelen Refah Partisi hizmeti, Erbakan ve milli deva sevdası tüm yakın çevremiz ve şehir halkımız tarafından bilinmektedir.

Kanaat önderlerimiz, aile erkânımız ve yakın çevremiz ile yapmış olduğumuz istişare toplantılar neticesinde bugüne kadar sürdürdüğümüz hizmet noktasındaki bayrağı daha ileriye ve daha başarılı şekilde taşıyabilmek, milli davamıza, ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı ve başarılı işlere imza atabilmek, Hakk’ı hak bilip batıl ile gayretullah'ın rıza için mücadele verebilmek maksatı ile ailemin otuz yılı aşkın bir zamandan beri şerefi ile taşıdığı bu kutsal bayrağı, ahlaki yaşantımız ve inandığımız değerlerimiz ile örtüşen Hak için mücadelede bu kutsal davayı devir alma kararı aldık. Bu karar doğrultusunda bu aziz şehirden Yeniden Refah Partimizin çatısı altından milletvekili aday adayı olduğumu görsel ve yazılı medya kuruluşlarımızın nezaretinde kamuoyuna bildiriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin tüm vatandaşlarını en kalbi duygularımla selamlıyor saygılarımı sunuyorum” dedi.