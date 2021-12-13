İş insanı Ercan’dan Sanayi Sitespor onuruna yemek

Elazığ 1. Amatör B Grubunda mücadele eden Sanayi Sitespor grubunda liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 7 maçın 7’sini kazanan Sanayi Sitespor ilk yarıyı namağlup kapatmayı düşünüyor. İş insanı Yüksel Ercan grubunda lider olan takımla yemekte bir araya gelerek başarılar diledi. Ercan, kendisinin de Sanayi Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü belirterek, takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

KAPTAN BOZKUŞ: HEDEFİMİZ BAL LİG’İNE YÜKSELMEK

Sanayi Sitespor kaptanı Deniz Bozkuş, takıma ilk günden beri verdiği desteklerden dolayı iş insanı Yüksel Ercan’a teşekkür etti. Bozkuş, gerek deplasman gerekse burada oynanan karşılaşmalarda kendilerini yalnız bırakmayan Yüksel Ercan’ın bundan sonra da takımın yanında yer alacağını kaydetti.

BAŞKAN KARATAŞ: BU GALİBİYETİ YÜKSEL ERCAN’A ADIYORUZ

Mahalle takımlarına fırsat verilmesi sonucunda çok güzel başarılara imza atılacağını vurgulayan Sanayi Sitespor Kulüp başkanı Necati Karataş, son müsabakada alınan galibiyeti iş insanı Yüksel Ercan’a armağan ettiklerini ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:

“Takımımız oynadığı karşılaşmalarda oldukça güzel sonuçlar aldı. Antrenörümüze, kaptanımıza, oyuncularımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizler yola çıktığımız ilk günden itibaren kendimizi şampiyonluğa inandırdık. Hedefimiz bir üst lig olan Bal Lig’ine çıkmaktır. Bu duygu ve düşünce ile bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen galibiyet sonrası takıma ikramda bulunan iş insanı Yüksel Ercan’a teşekkür ediyorum.”

İŞ İNSANI ERCAN: GELECEĞİ İNŞA EDEBİLMEK İÇİN GENÇLİĞİ İHYA ETMEK GEREKİYOR

Şehrin imarından daha önemli bir konu olan gençliğin ihyası konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden iş insanı Yüksel Ercan ise açıklamasında şunları belirtti:“ Sanayi Mahallesi’nin bir ferdi olarak bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Takımımızın aldığı başarı bizleri gururlandırıyor. Sanayi Sitespor’a bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Elbette ki milli ve manevi değerlere sahip bir gençliğin ihyası için herkesin mücadele etmesi gerekiyor. Bizler gençlerimize dün de sahip çıktık, yarında sahip çıkacağız. Sanayi Sitespor inşallah bir üst lig olan Bal Lig’ine yükselecek bundan hiç şüphem yok. Bu duygu ve düşüncelerle başta kulüp başkanımız Necati Karataş olmak üzere tüm oyuncularımızı kutluyor, başarılar diliyorum.