İş İnsanı Demirci: ‘Cumhurbaşkanı yardımcılığı görev devir teslim törenine katıldı’

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Saray'da yapılan törenle Fuat Oktay'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görev devir törenine katılan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel Demirci; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede; Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan, Sayın Cevdet Yılmaz’ın devir teslim töreninde bulunarak; hizmet bayrağını devralmasına gurur ile katılım sağladım. Görev ve sorumluluklarının her zaman bilincinde olan; Sayın Yılmaz’ın ülkemiz ve milletimiz adına liderimizin yolundan gideceğinden eminim. Sayın Cevdet Yılmaz’a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinde başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğu için de devir teslim töreni gerçekleştirildi. Sayın Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için görevlendirilmesinin son derece gurur verici olduğunu vurgulayan İş İnsanı Demirci; “Doğruluktan, dürüstlükten ve hakkın çizdiği yoldan asla ayrılmayacak isim olan Sayın Yılmaz’ın yeni görevlendirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Her zaman her koşulda Liderimiz Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın büyük destekçisi olacağım. Başarıları daim olsun” ifadelerini aktardı.

“YENİ GÖREVİNDE SAYIN CEVDET YILMAZ’A BAŞARILAR DİLİYORUM”

Sayın Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için görevlendirilmesinin ülkemiz için büyük şans olduğu vurgulayan İş İnsanı Demirci; “Yeni görevinde Sayın Yılmaz’a başarılar diliyorum. Kültürüne, geleneklerine ve göreneklerine ülkesine bağlılığı ile tanıdığımız Yılmaz’ın ülkemiz adına güzel işlere imza atacağının güvenini taşımaktayım. Liderimiz Erdoğan’ın takdiriyle getirildiği görevde bayrağı teslim alarak; Doğruluktan, dürüstlükten ve hakkın çizdiği yoldan asla ayrılmayacak isim olan Sayın Yılmaz’ın yeni görevlendirilmesini can-ı gönülden kutluyorum. Her zaman her koşulda Liderimiz Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın büyük destekçisi olacağım” dedi.

CEVDET YILMAZ: HALKIMIZ BİR KEZ DAHA YENİ SİSTEME 'EVET' DEDİ

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini devralan Cevdet Yılmaz; "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını dostum Fuat Oktay'dan almak benim için onurdur. Son 5 yılda ilgilendiği konuları başlıklarıyla özetledi. Bu bile üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorumluluğu üstleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek devam edeceğini vurgulamak istiyorum " ifadelerini kullandı.