İş insanı Akın milletvekili adaylığını açıkladı

Savunma Sanayii, Yazılım ve Güvenlik Sistemleri üzerine başarılı çalışmalar yürüten Akın Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akın, AK Parti’den Elazığ Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

Akın Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı, Elazığlı İş İnsanı Yavuz Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AK Parti’den Elâzığ Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

“AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM”

İş İnsanı Akın yaptığı paylaşımında; “Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünde Türkiye Yüzyılının en önemli seçimi olan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti’den Elâzığ Milletvekili Aday Adayı olduğumu açıklıyorum” dedi.

İş İnsanı Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Hemşehrilerim; Kurulduğu günden bu yana gönül verdiğim, her aşamasında her kararında yanında durduğum, üyesi ve mensubu olmaktan onur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında; uzmanlık tahsilini Afet ve Kriz Yönetimi ile gerçekleştirdiğim yanı sıra Teknoloji - Savunma Sanayiine yönelik iştiraklerimde edindiğim bilgi, tecrübe ve deneyimleri bir bütün olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi” hâline getirmek hedefiyle ilan ettiği ‘’Türkiye Ulusal Risk Kalkanı’’ çerçevesinde partimin çatısı altında ülkeme ve özellikle afetin acısını derinden yaşamış bir deprem kenti olan şehrime etkin bir hizmet sunmak, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümününde Türkiye Yüzyılının en önemli seçimi olan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti’den Elazığ Milletvekili Aday Adayı olduğumu kamuoyuna saygılarımla sunuyorum.”

YAVUZ AKIN KİMDİR?

1988 yılında Elâzığ da doğdu,

Yüksek Lisansını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet ve Kriz Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Bilişim ve güvenlik teknolojileri, yapay zekâ ve savunma sanayii alanında Ülkemizin ve bölgemizin sayılı firmalarından biri olan Akın Teknoloji’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde de bulunarak memleket meselelerinde inisiyatifler aldı.

2005 yılından sonra siyasi oluşumlarda aktif siyaset çalışmalarında bulunarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akabinde Elazığ İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi / İlçe Koordinatörü görevlerini yürüttü. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Elazığ Milletvekili aday adayı oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarının ana kademelerinde görev alan Akın, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına Fırat Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Bilgi Teknolojileri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Askon Yönetim Kurulu Üyesi ve Saha İstanbul üyeliği gibi birçok görevleri devam etmektedir. Geçmişte ise Elazığspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2.Başkanlık görevlerinde de bulundu.

Akın Evli ve bir çocuk babasıdır.