İş garantili eğitim görüyorlar

Elazığ OSB Yönetiminin destekleriyle Zeycan Yıldırım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri İş garantisi ile eğitim görüyor!

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yerleşkesinde faaliyet gösteren Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda ve fabrikada eğitim gören öğrencileriyle firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve EOSB Yönetim kurulu başkanlığı arasında imzalanan "garantili istihdam" ve "burs" protokolüyle, Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimlerinin başında iş hayatına adım atmaları sağlanıyor.

Müfredatı sektörün ihtiyacına göre belirleyen, öğrencilere sanayideki firmalarda uygulamalı eğitim görme olanağı sunan Zeycan Yıldırım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, "Metal Teknolojileri", "Metalurji Teknolojileri", "Makine Tasarım Teknolojileri" ile "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı" alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştiriyor.

"MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER FABRİKALARDA İŞ BAŞI YAPMIŞ OLACAK"

Okul Müdürü Hasan YILMAZ yaptığı açıklamada, yapılan protokolle meslek lisesinde eğitim gören öğrencilere büyük avantaj sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin protokol sayesinde sektörle iç içe olacağını ifade eden YILMAZ, böylece hem meslek liselerine ilginin artacağını hem de daha kalifiyeli elaman yetişeceğini belirtti.

YILMAZ, bu uygulamanın bölgedeki fabrikaların eleman taleplerini karşılayacak olması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, meslek lisemizde özellikle Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk ve yönetim kurulunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde faaliyette olan sanayicilerimizle yaptığımız istişareler sonucu ihtiyaç duyulan bölümler seçildi. Eğitimde iş birliği protokolü yapılarak öğrencilerimiz bu fabrikalarımızda hem eğitimlerini hem de öğretimlerini okulla birlikte yürütmektedir. Çocuklarımız fabrikalarda eğitim alacak. Mezun olan öğrenciler iş garantili olarak bu fabrikalarda iş başı yapmış olacak." diye konuştu.

"Öğrenciler sektörün ihtiyaçlarına göre fabrikada yetiştirilecek"

Öğrencilerin hem teorik hem de uygulama alanında tam donanımlı yetiştiğini söyleyen Yılmaz, "Öğrencilerimiz sektör içinde istihdam edilebiliyor. İş garantili protokoller imzalayabiliyoruz. Protokollerle eğitim müfredatımızı sektörün ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Hem fabrikanın eğitim koordinatörleri hem de kendi alan şefleri ve öğretmenlerimizle müfredat hazırladık." dedi.

Yapılan protokoller gereği 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin haftada bir gün, 11. sınıf öğrencilerinin iki gün, 12. sınıf öğrencilerinin 3 gün fabrikalarda eğitim aldığını anlatan Yılmaz, müfredatla uyumlu olan bir program uyguladıklarını, programın takipçisinin fabrikalar olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Öğrenciler sektörün ihtiyaçlarına göre fabrikada yetiştirilecek. Teorik dersler okulumuzda, pratik dersler fabrikalarda verilecek. Okuldan mezun olan öğrenciler işe başlayacak. Sektörün ihtiyacı olan kalifiye, yani aranan elamanı fabrikaya vermiş, istihdam alanını genişletmiş olacağız." diye konuştu.

"Buranın gelecekteki iş yerim olmasını istiyorum"

Öğrencilerden Muhammet Enes Gürbüz, 9. sınıfta okuduğunu, 4 yıl boyunca kendisini en iyi şekilde yetiştireceğini söyledi.

Meslek lisesini tercih ettiği için pişman olmadığını belirten Gürbüz, "Sağ olsunlar burada mühendisler ve şeflerimiz bize çok yardımcı oluyor. Öğrenmemiz gereken her şeyi burada en profesyonel şekilde öğreniyoruz. Buranın gelecekteki iş yerim olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Doğan, okulun sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimlerin yanı sıra fabrikada çalışıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Doğan, "Haftanın dört günü okulda, bir günü fabrikada geçiyor. Okulda gördüğümüz dersleri burada uyguluyorum. Meslek lisesini seçtiğim için mutluyum. Burada iş anlamında kolumuzda altın bileziğimiz var." dedi.

"Mezun olunca işimiz hazır"

Öğrencilerden Taha Avcu da fabrikada mesleği öğrenmekten memnun olduğunu belirterek, şeflerin kendilerine mesleğin tüm inceliklerini eğitimlerle anlattığını ifade etti.

Hem iş yerinin hem de okulun verimli geçtiğini dile getiren Avcu, "Okuldaki atölyemizde öğrendiklerimizi burada rahatlıkla uygulamaya döküyoruz. Burada garantili çalışıyoruz. Okulumuzdan mezun olunca işimiz hazır. Buradaki kapılar bizlere açık." diye konuştu.

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 0544 623 23 50 numaralı telefon ile irtibat kurmaları gerekmektedir.