İrem Derici Açıklama! En kısa sürede Elazığlılarla buluşacağım

Konseri iptal edilen İrem Derici açıklama yaparak, “En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin” dedi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığınca organize edilen Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın da sponsor olduğu Geleneksel Salçalı Köfte Festivali’ne bu yıl sanatçı İrem Derici davet edilmişti. 30 Eylül tarihinde Elazığ’da konser vereceği duyurulan İrem Derici, şehirde bazı grupların tepkilerini çekti.

Alınan karar sonrası konseri iptal edilen Derici, sosyal medyasında açıklamalarda bulundu;

Sanatçı İrem Derici’nin açıklaması şöyle;

Sevenlerimle aramıza giremezsiniz diyen Sanatçı İrem Derici açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Tarih 30 Aralık 2021, ELAZIĞ KONSERİMİZ Görüyorsunuz İZDİHAMI, SEVGİ SELİNİ! Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben SANATÇIYIM! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz. En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk ayrımı olmaz. Ben sadece SEVERİM! HEM DE ÇOK SEVERİM! SENİ ÇOK SEVİYORUM ELAZIĞ”