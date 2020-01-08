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Dünya
Giriş Tarihi : 08-01-2020 08:03

İran ABD üssünü vurdu!

İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi.

İran ABD üssünü vurdu!

Saldırının 9 balistik füzeyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıda ölü ve yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusu yaptı. ABD'de yetkilileri ise "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırıların farkındayız. Başkan Trump bilgilendirildi, durumu yakından izliyor ve ulusal güvenlik ekibine danışıyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: iran iran abd iran amerika
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