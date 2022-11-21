İpe bağlayıp aracın arkasından koşturdukları köpeğe eziyet ettiler 

Elazığ’da bir kişi, araçtan sarkıttığı ipe bağladığı köpeğe eziyet etti.

HAYDİ ekipleri tarafından şahsa trafiği tehlikeye atmak ve hayvan koruma kanununa muhalefetten 2 bin 239 lira para cezası kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinden merkez Salıbaba Mahallesi’nde yaşandı. Sanayi girişine doğru seyir halinde olan bir araçtan sarkıtılan ipe bağlanan köpek, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Hayvana eziyet edilmesine sessiz kalmayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile kayda alarak şikayette bulundu. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, köpeğe eziyet eden araç sürücüsü U.B.’ye, trafiği tehlikeye düşürmek ve hayvanları koruma kanuna muhalefetten toplamda 2 bin 239 lira para cezası kesti. Koruma altına alınan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.