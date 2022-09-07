‘İnternet medyası görmezden gelinemez!’

Elazığ Medya İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Dernek Başkanı Gülşah Altaş, 30 Ağustos resepsiyonunda internet medyasının görmezden gelindiğini ifade ederek yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Altaş, yıllardır basın camiasında Elazığ’ın sesi olan haber sitelerinin 30 Ağustos gibi önemli bir resepsiyona davet edilmemesine bir anlam veremediklerini ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:

“Elazığ Valiliği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’na Elazığ internet medyasının davet edilmemesi manidardır. Yıllardır bu şehrin çıkarları doğrultusunda gecesini gündüzüne katan basın emekçilerimizin böylesi bir programa çağrılmamasına anlam veremediğimizi ifade etmek isteriz. Elazığ İnternet Haber siteleri kamuoyunun haber alması konusunda elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Elazığ Valiliği’nin takındığı tavrın adil olmadığını buradan belirtmek isteriz. Televizyon ve gazetelerin haricinde bu şehrin sesini gür bir şekilde sahiplenen internet medyasının da olduğunu hatırlatmayı kendimize görev addettiğimizin bilinmesini isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bu ve buna benzer programlarda daha adil bir şekilde davranılması temenni ederiz.”