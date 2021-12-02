İnşası hızla ilerliyor  

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın öncülüğünde Elazığ Belediyesi tarafından 2021 yılında ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılan 'Şehit Fethi Sekin Külliyesi' inşası hızla ilerliyor.

Şehit polis Fethi Sekin anısına doğup büyüdüğü yer Baskil’de yapımına başlanılan külliye inşaatı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaat çalışmaları, elektrik ve mekanik tesisatı tamamlanan külliye inşaatında dış cephe çalışmalarına başlandı. Toplamda 798 metrekare inşaat alanına sahip külliye bünyesinde şehit polis Fethi Sekin’in görev kıyafetlerinin ve kendisini yakından tanıtacak eşyaların yer alacağı bölümün yanında toplantı, konferans ve sergi salonları, kütüphane, 2 adet atölye ile mesleki eğitim ve beceri kursları da yer alacak.Yakın bir zamanda ziyarete açılması hedeflenen külliye inşaatı Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifler ile süslenecek.