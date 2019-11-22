İnsan Kaynakları Platformu olağan toplantısı ASRİAD’a gerçekleşti

İnsan Kaynakları Platformu olağan 5. Toplantısı ASRIAD Elazığ Şubesinde gerçekleşti.

İŞKUR Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oktay Karademir, ASRİAD Elazığ Şubesi Başkanı Yakup Baş, sanayici, iş insanları ve İnsan Kaynakları Yöneticileri katıldı.

Toplantıda İŞKUR’un destek ve teşviklerini anlatan İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, işverenlerin talep ve önerilerini çalışmalarda değerlendirmek ve yol gösterici olması nedeniyle not aldı.

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oktay Karademir de, finans dünyasının düşüncelerini paylaşarak Toplantının kamu yararını gözeten bir emek olduğunu söyleyerek İŞKUR çalışanlarına teşekkür etti.

ASRIAD Elazığ Şubesi Başkanı Yakup Baş da; İş insanlarının kalifiye eleman açığının olduğunu, özellikle sanayide imalat ve hizmet sektöründe ciddi bir istihdam sağlayan Tekstil sektöründe artan talebi karşılamak için, sanayi, İŞKUR, kamu ve Üniversite işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gıda, İnşaat ve hizmet sektörü temsilcilerinin katılımı ile süren toplantıda genel kanaat TYP yani Toplum Yararına Programın kamuda kısıtlanarak proje bazlı özel sektörde istihdam garantili uygulanmasının üretime, imalata ve istihdama çok büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası iş insanları, İŞKUR 'a destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.