İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ’da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ’da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, geçtiğimiz gün Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bir binanın inşaatında çalışan Mustafa Pinciriklioğlu(52), dengesini kaybederek aşağı düştü. Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Pinciriklioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.Mustafa Pinciriklioğlu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.