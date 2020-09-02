İnşaatları hedef alan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı  

Elazığ'da jandarma ekipleri, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoları çalan 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, kentte, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoların çalındığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma yaptı. Timin yaptığı çalışmada, şüphelilerin M.A. (29) ile R.Ç.(21) olduğu belirlendi. Takibe alınan 2 şüpheli, tekrar aynı şekilde inşaattan kurşun çinkoları söküp götürürken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Şüphelilerden toplam da 40 kilogram kurşun çinko ele geçirildi.Ele geçirilen kurşun çinkolar inşaat sorumlusuna teslim edildi. Öteyandan 2 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.