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Giriş Tarihi : 30-12-2020 14:14   Güncelleme : 30-12-2020 14:14

İnşaatın 3’üncü katından düştü

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen genç yaralandı. 

İnşaatın 3’üncü katından düştü

Olay, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalışan Osman K. (20), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Gencin düştüğünü gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Gencin Iğdır Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu, okulların kapalı olmasından dolayı Kars’tan babasının yanına Elazığ’a çalışmaya geldiğini öğrenildi. 

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