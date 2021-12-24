İnşaat sektörünün ortak düşüncesi müteahhitler odası kurulmalı

Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından 17- 19 aralık tarihlerinde yapılan “Büyük Ve Güçlü Türkiye’nin İnşaası İçin Çalışıyoruz…” temalı “TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI” sonucundan ortak kararlar çıktı.

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Av. Osman Avcıl ‘’ Öncelikle çalıştay programımızı düzenleyen üst çatımız İMKON ve Genel Başkanı Sayın Tahir Tellioğlu na, sektör aktörlerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

250 TEDARİKÇİ ALT SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ

Başkan Avcıl ‘’Yaklaşık 2 yıldır süren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile özellikle istihdam, üretim, tedarik ve lojistik alanlarında yaşanan değişim ve krizler ülkemizle birlikte birçok ülkede toplumların alışık olmadığı sosyolojik ve ekonomik krizlerin yaşanmasına, mal ve hizmet fiyatlarında fahiş artışa sebep olmuştur. 250 ‘ye yakın tedarikçi alt sektörün dinamosu olan İnşaat Sektörü ülkemizin ekonomik lokomotiflerinden biridir dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DERİNDEN ETKİLENDİ.

Avcıl ‘’Son yıllarda pandemi’nin etkisi ile birçok sektörlerde işlerin durması, dövizde yaşanan kur artışları ve devamında ekonomide yaşanan gelişmeler sektörde derin izler bırakmış ve sektör yara almış, bu gelişmelerden ciddi zarar görmüştür dedi.

YENİ EKONOMİ FİNANS MODELİ PİYASAYI OLUMLU YÖNDE ETKİLER.

Av. Osman Avcıl ‘’17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan sektörel çalıştayımız öncesinde ve çalıştay süresince, Türkiye ekonomisinin ve sektörün karşı karşıya bulunduğu derin kriz yerini sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi finans modelini kapsayan yol haritası ile döviz kurlarında yaşanan olağanüstü düşüşün, Türkiye ekonomisinde yeniden olumlu yönde etkilemiştir umuyoruz yaşanan bu gelişmeler piyasada olumlu etkiler yaratacaktır dedi.

ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN KARARLARIMIZ

2 gün süren çalıştayımızda sektör paydaşlarımızla birlikte vardığımız ortak sonuç;

Türkiye inşaat sektörü olarak; idareden doğan mesleki yapısal sorunları, yapı müteahhitleri sınıflandırılmasından kaynaklı sorunların çözümü ve sektörel yapılanma adına Türkiye İnşaat sektörünün temsil edileceği “Müteahhitler Meslek Odası”nın kurulması elzem hale gelmiştir. Bu konuda Hükümetimizden destek bekliyoruz.

Diğer taraftan ciddi fiyat artışlarından mağdur olan kamu müteahhitlerimizin devam eden işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnamelerinin ivedilikle çıkartılmalı, kamu ve özel sektör yüklenicilerine malzeme tedarik sorunlarından kaynaklı ek süre verilmeli, müteahhitlik sektörünün yurt dışına iş yapma olanakları ve sektör inovasyonu teşvik edilmeli, yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı sorunlar biran önce giderilmeli, son günlerde sık yaşadığımız deprem atakları sebebiyle riskli yapı kapsamındaki kentsel dönüşüm projelerine hız verilmelidir.

Yine vatandaşın konuta erişim hakkının kolaylaştırılması için müteahhitlik sektörünün aldığı ağır yaranın giderilmesi adına, temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları indirimi, arsa üretim desteği gibi teşviklerle piyasa dengesi devlet desteği ile regüle edilmelidir.

Yeşil sertifikalı binaların yaygınlaşması, çevresel ve iklimsel projelerde Türkiye inşaat sektörünün paydaş olarak görülmeli ve çalışmalara dahil edilmelidir. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan düşük faiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihraca yönelik ekonomi modeli ve yol haritası ile birlikte döviz kurlarının hızla düşmesi ve Türkiye ekonomisinin normale dönmesini son derece olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.

Yeni ekonomi modeli ile ekonomide istikrar ve büyüme hedeflerine hızla ulaşılacağı düşüncelerimizle, İMKON ve sektör paydaşı olarak; “DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞAASI İÇİN’’ elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu Hükümet ve kamuoyu ile paylaşıyoruz”dedi.