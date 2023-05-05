‘İndirimler vatandaşımızın alım gücüne ve yaşam kolaylığına yansıması gerekiyor’

Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, doğalgaz ve elektrik indirimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“DIŞA BAĞIMLIĞIMIZDAN KURTULUYORUZ”

Başkan Telçeken; “Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki gaz ve petrol keşifleri ile üretim faaliyetlerinin başlaması ve sonrasındaki gelişmeler tüm halkımızda heyecan oluşturdu. Yaşadığımız coğrafyada zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu ülkelerin merkezinde yer alan ülkemiz bugüne kadar komşu ülkelerin kaynaklarının taşınımında lojistik ve stratejik rol sahibiydi, artık kendi yer altı kaynaklarımızın faaliyete alınmasıyla ülkemizin cari açığının artmasında büyük bir gider kalemi olan enerji ihtiyacında dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz”.

DEVLETİMİZ KEŞİFLER, ÜRETİM VE İNDİRİMLE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ

Telçeken; “Devletimizin keşif ve üretimler sonrası vermiş olduğu müjdelerle Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazda 1 yıl süreyle ücretsiz kullanım desteği hane başına 1.500 -1800TL civarında vatandaşımızın aile bütçesine katkı sağlayacaktır. Enerji alanında yaşanan mutluluk verici bu gelişmeler sonrasında sanayicilerimizin ve üretici müteşebbislerimizin enerji toptan kullanım giderlerinde %51,52 oranında indirim desteği devletimiz tarafından oluşturuldu.

MİLLETİMİZE MÜJDE VERME SIRASI ÜRETİCİLERİMİZDE

Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken; “Bu olumlu gelişmelerin sanayi üretimin de gelişim ve üretilen ürünlerin pazara daha uygun fiyatlarla sunulmasıyla, yükü milletimizin omuzlarında olan enflasyonun olumsuz etkileri ve yaşamımızdaki enerji ihtiyacının öz kaynaklarımızla karşılanması, vatandaşımızın ekonomik yükünü hafifletecektir.

Üreticilerimizin ve sanayicilerimizin artan enerji giderleri sonrasında maliyeti pazara yansıtması ne kadar doğal ise yaşanan bu olumlu gelişmeler sonucunda halkımızda oluşan indirim beklentisi üreticilerimiz tarafından karşılanmalıdır. Ülkemizin sosyal ve ekonomik yaşamına bu müjdeler yansıtılmalıdır” dedi.