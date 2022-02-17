'İndirim tatmin edici değil'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ'nin sosyal konutlarda yaptığı indirimin tatmin edici olmadığını söyledi.

Milletvekili Erol, konuyu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözeceğini belirterek şunları söyledi: "TOKİ yetkilileri indirimin olacağını söylemişti. Ak Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ, Sermin Balık ve Ak Parti İl Başkanı Şerafetttin Yıldırım indirim olacağını iletmişti. Yaklaşık olarak yüzde 15 indirim yapılmış. TOKİ doğal olarak yasaya göre sosyal konutları ilk yıl maliyetine göre satıyor. Bir indirim yetkisi var. Bu yetkiyi kullanmışlar. 2020 fiyatları ile şimdiki fiyatlar arasında fark var tabi ki. Bu indirim insanları tatmin edecek bir indirim değil ama TOKİ başkanının veya yetkililerinin yapacak bir şeyi yok. Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yüzde 50 indirim Yetkisi var. Sadece cumhurbaşkanı bu konuyu kararname ile çözebilir. "