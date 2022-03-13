Elazığ'da bir iş yerinin halılarda indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen mağazaya akın etti.

Haberin Videosu : İndirim nedeniyle eksi 4 derecede mağazaya akın ettiler

Merkeze bağlı Uluken Mahallesi'nde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaya koştu. Soğuk havaya aldırış etmeden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.

"EKSİ 4 DERECE SOĞUKLUĞA RAĞMEN MİLLET MAĞAZANIN ÖNÜNDE KUYRUĞA GİRDİ"

2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, “Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi. 2 kamyon ürün indirdik mağazaya, ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu. İzdiham oldu. 2 kamyon üründen şuanda 50 bin liralık ürün kalmış. 1 milyon liralık ürün sattık burada. Yorganları ve paspasları bedavaya verdik. Örneğin 6 metrekarelik halılar piyasada 2 bin liraya satılıyor ama biz 700 liraya satıyoruz" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden Beyzanur Çavuş, “Fiyatlar uygun. Dışarıda bu halılar daha pahalı" derken, Muzaffer Demirtaş, “Hava çok soğuk. Ürünler gerçekten de çok iyi. Ben herkesin gelip almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"ARABANIN HEM İÇİNİ HEM DE ÜSTÜNÜ HALILARLA DOLDURDUK"

Osman Erkmen ise “Halılar uygun fiyatta, bizde 10 tane halı aldık. 7 bin 900 lira ücret ödedik. Dışarıdan alsaydık belki bunun iki katı veya üç katı para öderdik. Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk. Ucuz halıyı bulunca aldık" dedi.