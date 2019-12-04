18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:13
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 04-12-2019 11:15

İmam Hatip öğrencilerinden anlamlı çalışma  

Öğrencilerden işitme engelliler okulundaki öğrenciler için, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında çalışma başlattı.

İmam Hatip öğrencilerinden anlamlı çalışma  

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, kitap ayraçları yaparak   işitme engelli öğrencilere işitme cihazı almak için satışa çıkardı.  

İlçedeki Eti Holding Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Elazığ’da eğitim gören işitme engelliler okulundaki öğrenciler için, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında öğretmenler ve öğrenciler okulda kitap ayraçları yaptı. Yapılan kitap ayraçlarını satışa çıkaran öğrenciler, elde edilecek gelirle işitme cihazı alıp, işitme engelliler okulundaki öğrencilere hediye edeceği belirtildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Türkçe öğretmeni Ayşe Bulut, ”Hayatı paylaşmak için engel yok,dünyama ses ol  diyerek başladığımız bu yardım çalışmasında yaptığımız kitap ayraçlarını satarak işitme engelli öğrenciler için cihaz almaya karar verdik ”dedi.

Okul öğrencilerinden Rezzan Bulut ise: “Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla yaptığımız kitap ayraçlarını satarak Elazığ’da eğitim gören işitme engelli öğrencilere yardım  edeceğiz. Bu yardım çalışmasıyla paylaşmanın ve merhametin ne kadar önemli olduğunu öğrendim”diye konuştu.

ETİKETLER: imam hatip öğrencileri elazığ imam hatip öğrencileri öğrenci etkinlik
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA