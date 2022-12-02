İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, açıklamalarda bulunarak “ İller arasında neden ayrım yapılıyor” dedi.

Başkan Gürgözeler; “Elazığ 2020 yılında 6.8lik depremde 44 canını toprağa verirken, 34 bin konut hasar almış ve insanlarımız kış ayında Devletimizin ve Türkiye’mizin dört bir tarafından gelen yardımlarla hayata tutunma mücadelesi vermiştir. Şehrimiz, yaşadığımız bu depremden sonra 27 Aralık 2020 tarihinde 5.3 lük ikinci bir depremle sarsıldı. Elazığ tüm bunları yaşarken göç veren, ekonomi ve istihdam açısından zorluklar yaşayan bir il olmuştur. O dönem hükümetimizin bakanları şehrimizde kalarak yaşanan olayların takipçisi olmuşlardır.

Biz, Elazığ’lılar 7’den 77’ye hepimizin beklentisi şehrimizin afet bölgesi ilan edilmesini sağlamaktı. Ama ne yazık ki Elazığlıya bu çok görüldü. Soruyoruz iller arasında neden bu ayrım yapılıyor? Şehrimiz bazı haklardan neden mahrum bırakılıyor? İktidar kanadından 4 tane vekilimiz neden bu şehrin sesi olamadılar? İşte tüm bunların sonucunda ‘’BU ŞEHİR SAHİPSİZ’’ diyoruz. Düzce ‘’GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ’’ ilan edilirken Elazığ da yaşanan Doğu ve güneydoğu Anadoludan biçok ilde hissedilen bu doğal afette şehrimize uygulanan ayrımcılığı dünde sorduk bugünde soruyoruz? Yetkili makamlardan konuyla ilgili açıklama bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.