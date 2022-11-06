İlk konser yoğun katılımla gerçekleştirdi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Halk Korosu, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği ilk konserini, Elazığlılar için gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Ak Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çoğunluğunun gönüllü vatandaşlarımızın oluşturduğu Musiki Toplulukları Halk Korosu konserinde, Türkü, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve yöresel eserler sanatseverler için seslendirildi.

KORO ŞEFİ TUNA BOZKURT:

“MÜZİKAL ANLAMDA BİZLERİ DESTEKLEYEN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını ifade eden Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Koro Şefi Tuna Bozkurt, ilk konserlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini hem heyecanlandırdığını hem de mutlu ettiğini ifade etti. Özellikle müzikal anlamda kendilerine daima destek sunan, Elazığ’ın kültür ve sanat alanında daha ileri noktalara gelmesi için çaba sarfeden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Bütün konukların konser süresince seslendirilen parçalara eşlik ettiği halk konseri, Elazığ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen halay ve yöresel oyunlar eşliğinde son buldu.

