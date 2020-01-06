06 OCAK 2020 Pazartesi 14:37
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 06-01-2020 10:41

İlk kez yaşadığı köyden farklı bir yere seyahat ettiler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde hayata geçirilen Okul Destek Projesi Elazığ'da da uygulandı.

İlk kez yaşadığı köyden farklı bir yere seyahat ettiler

Elazığ'da Okul Destek Projesi kapsamında 120 çocuk destek ve etkinliklerden faydalandı.  Uygulama kapsamında desteklenen 120 çocuk  ilk kez yaşadığı köyden farklı bir yere seyahat etti,sinemaya gitti,çeşitli etkinlik ve akademik başarısına katkı sunacak çalışmalara katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç:" Sosyoekonomik yoksunluk içerisindeki ailelerin, çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla, Türkiye genelinde binlerce çocuk ailesinin yanında kaldı. SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, kapsamında çocuklara yönelik  okul dışı zamanlarını değerlendirme hem de yeteneklerini keşfetme amacıyla  çeşitli kurslar ve etkinlikler yapılmaktadır"dedi.

Proje koordinatörleri ve  alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından çeşitli eğitimler de verildiğini aktaran Kenç:" Çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri de verildi. Proje kapsamında 5. ve  8. sınıfa devam eden çocukların okul başarısı ile özel olarak ilgileniliyor. Çocuklarımıza sınavlara hazırlanmasında, yardımcı kaynak kitap temin ediliyor ve ders takviyesi yapılıyor. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor. Aile yanında desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi. Ekiplerimizce çocukların okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için bu yıl proje sorumluları tarafından 40 okul ziyareti gerçekleştirildi.Rol model tanışmaları  ve seminerlerle çocukların gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli meslek gruplarının tanıtımları yapıldı. Çocuklara öz güven aşılama, onların kendini ifade etme becerisini geliştirme, kariyer hedefi koyma, sosyal hayata ve risklere karşı farkındalık oluşturma hedefiyle faaliyetleri düzenledik" diye bilgi verdi.

ETİKETLER: okul destek projesi suat kenç
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA