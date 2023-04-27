İlk hasat gerçekleşti   

Elazığ’da örtü altında yetiştirilip 10 ay hasadı yapılan çilek bahçesinde yılın ilk hasadı başladı.

Elazığ'da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte hasat başladı. Geçen yıllara oranla yağışların fazla olması nedeniyle rekoltenin yüksek olduğu Elazığ'da yılın ilk örtü altı çilek hasadı toplandı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan çevre köylerden işçiler, hem günlük olarak topladıkları çilekleri aracılarla alıcılara ulaştırarak pazarda yerini almasını sağlıyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Çileklerin bu sene kilogramı tarladan 25 liradan alıcı buluyor.

Elazığ ikliminde çilek ürettiklerinin altını çizen çilek üreticisi Necati Karataş, ''Aralık, ocak ve şubat aylarında üretmiyoruz ama geri kalan aylar da üretimi gerçekleştiriyoruz. Mart ayının sonunda örtü altında üretime başlıyoruz daha sonra da tarla da devam ediyoruz. Kış ayına yakın örtü altında tekrardan üretmeye devam ediyoruz. Toplamda 2 buçuk dönüm örtü altı seralarımız 3 dönüm de açık alanda çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Çilek üretimimiz yıllık mahsul olarak ortalama 6 ton civarına tekabül ediyor. İlk mahsulü toplamaya başladık. Bu sene hava şartları biraz soğuk ve yağışlı oldu Şubat ayında da yeterli güneşin olmamasından dolayı mahsul de biraz gecikme oldu. Ama bugün itibariyle Bismillah diyerek hasada başladık. Örtü altı çileğin hasadına yılbaşına kadar devam edeceğiz. Günlük ve mevsimlik çalışan işçilerimiz özellikle kış şartlarında iş olmadığı zaman buraya gelerek burada ev ekonomisine destek oluyorlar. Vatandaşlar tarafından yol kenarında çilek satılıyor fakat onun Kuyulu çileği ile alakası yok. O çilekleri hal’den alarak getirip burada satıyorlar. Kuyulu çileği ilk defa bugün çıkıyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz çilekleri Elazığ’ın iç piyasasına satıyoruz” dedi.