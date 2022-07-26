İlk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü  

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk hacılar, yurda dönmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki 122 kişilik ilk hacı kafilesi, Elazığ Havalimanında aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce Elazığ’dan kutsal topraklara giden 122 kişilik hacı adayı, hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk hacılar, öğlen saatlerinde Elazığ’a ulaştı. Cidde'den kalkan uçakla saat 12.00’da Elazığ Havalimanına ulaşan hacılar, aile ve yakınları tarafından mutlulukla karşılandı.

Yurda döndüğü için mutlu, oradan geldiği için hüzünlü olduğunu belirten Kutbettin Sorgucu, "İmkanlarımız bu kadar olduğu için yurdumuza geri döndük. Rabbime hamdolsun geldik. Orada ibadetlerimizi yaptık. Cenab-ı Allah gitmeyen kardeşlerimize de nasip etsin. Bizi götüren Diyanet Teşkilatına da çok teşekkür ederiz” dedi.

Kutsal toprakların güzelliklerini yaşamadan nasıl güzel olduğunu kimsenin anlamayacağını aktaran Muhittin Kılıç, “Bir ay önce buradan gittik. Hiçbir zahmet çekmedik. Rabbim herkese kutsal toprakları nasip etsin. Çok güzel geçti. Çocuklarımıza kavuştuk. Kutsal topraklardan geldiğimiz için de üzülüyoruz” diye konuştu.