Spor
Giriş Tarihi : 21-10-2020 21:00   Güncelleme : 21-10-2020 21:00

İlk galibiyetimizi aldık!

Elazığ İl Özel İdare Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımını konuk etti.

İlk galibiyetimizi aldık!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı BB. Adana Basketbol’u 68-56 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 

B. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça hızlı başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran bordo-beyazlılar devreye 35-33 önde girdi. Skor anlamında kısır geçen üçüncü çeyrek de Elazığ ekibinin 41-33’lük üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrekte hata yapmayan B. Elazığ İl Özel İdare, salondan 68-56’lık galibiyetle ayrıldı.  Elazığ ekibinde Emma Cannon 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Adana Basketbol’da Wallace’nin 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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