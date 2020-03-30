İlk destek Şahin Başkandan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağdur olan dar gelirli vatandaşlara destek olmak için Milli Dayanışma Kampanyası başlattığını açıkladı.
Kampanyaya Elazığ’dan ilk destek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan geldi. Başkan Şerifoğulları, üç aylık maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı.Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Elazığ’dan ilk destek geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başlatılan yardım kampanyasına 3 aylık maaşını bağışladığını ifade etti. Başkan Şerifoğulları, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bende üç aylık maaşımı bağışlıyorum” dedi.