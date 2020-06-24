İlk deprem konutları 2 ay sonra teslim edilecek 

Harput mimarisinden esinlenerek yapılan konutların 2 ay sonra hazır hale gelerek teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında bir çok mahalle şantiyeye alanına dönerken, 14 kişinini hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın olduğu bölgede yapımına başlanılan konutların yüzde 70’i tamamlandı. Harput mimarisinden esinlenerek yapılan konutların 2 ay sonra hazır hale gelerek teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. İlk olarak Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanının bulunduğu bölgede başlanan konutlarda 300 kişilik ekip, 24 saat çalışma yapıyor. Harput mimarisinin örnek alındığı bölgede 180 konutun yüzde 70’i tamamlandı. 15 Ağustos’tan itibaren hak sahiplerine evlerin teslim edilmesinin planlandığı öğrenilirken, bir çok mahallede de şantiye çalışmaları aralıksız sürüyor.

"15 AĞUSTOS’TA TESLİM EDECEĞİZ"

Çalışmaların son sürat devam ettiğini ettiğini belirten Proje Müdürü Mimar Haydar Erol, “24 saat esasına göre çalışıyoruz. Normalde bizim burayı teslim etme süremiz 10 Eylül ama verdiğimiz söz 15 Ağustos. 15 Ağustos’ta idareye biz konutları teslim edeceğiz, bunun içinde çalışmalarımız 24 saat esaslı devam ediyor. Şuanda mevcut sayımız 300 kişi pik seviyedeyiz. Normalde böyle bir şantiye 150 kişi ile devam eder ama biz 300 kişi ile devam ediyoruz. Elazığ’da önceden kule vinç yoktu şimdi her tarafta kule vinç görebilirsiniz. Allah tabi böyle afetler vermesin bu afetle de Elazığ ili komple yenileniyor diyebiliriz. Buradaki bütün şantiyeler ile iletişim halindeyiz. Güzel bir dayanışma örneği gösteriliyor aslında kimin ne ihtiyacı veya sorunu varsa birbiri ile paylaşıyor. Burada ilk şantiye biz olduğumuz için bütün arkadaşlara ön ayak olduk diyebiliriz” dedi.

“BÜTÜN İMALATLAR DEPREM YÖNETMENLİĞİNİN DE ÜSTÜNDE YAPILIYOR"

Diğer şantiyelerin de iyi ilerlediğini dile getiren Erol, “Umarım onlar da şantiyelerini zamanında teslim edeceklerdir. Aslında şuan da ki yönetmenliğin biraz daha üzerinde emniyetle binalar yapılıyor o kesin. Ben bu tip tünel kalıp sistemi binalardan daha önceden de yaptım. İnanılmaz bir demir donatı yoğunluğu var. Bu bizi çok zorluyor ama güven için bunlar şart. 70 santimetre kalınlığında radyan temelimiz var. Bunun altında da 11 buçuk metre uzunluğunda kazık sistemlerimiz var bunları bizim şantiyeler için söylüyorum ama diğer şantiyelerin de bundan aşağı kalır yanı olmadığını biliyorum. Bu yapı tünel sistemi ile yapılan binalar depreme karşı oldukça emniyetli. Burada şuan da 9 adet blok yapılıyor. 4 adet 120 metrekare, 5 adet 100 metrekare olmak üzere toplamda 180 adet dairemiz mevcut. Altı tamamı ile otopark ve sığınak şekliyle inşa ediliyor. Buradaki hak sahipleri sokak kenarlarında araçlarını koyacak yer aramayacaklar, direkt kendi otoparklarına indirebilecekler. Şuan da yapılan bütün imalatlar deprem yönetmenliğinin de üstünde yapılan imalatlar diyebilirim. Aynı zamanda mimari yapısını da koruyoruz. Harput mimarisinden esinlenmiş mimarlarımız biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.