‘İlimizin her karışına hakim olacağız’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayları ortak seçim gezisi düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı ve Prof. Dr. Mehmet Çavaş Baskil ilçesini ziyaret ettiler.

İki aday adayı önce deprem nedeniyle Baskil ilçesine gelen depremzedelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Salih Satıcı ve Mehmet Çavaş, Baskil esnafını ve vatandaşları ziyaret ettikten sonra özel programlara katıldılar.

“BEN DEĞİL BİZ VARIZ”

Baskil ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Biz gerekirse bir ilçemize defalarca geleceğiz, ilimizin her karışına hakim olacağız” dedi.

Aday Adayı Salih Satıcı; “Bu gün değerli hocam Mehmet Çavaş birlikte Baskil ilçemizi ziyaret ettik. Hocamla birlikte depremzede vatandaşlarımızı, esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettikten sonra özel programlara katıldık. Depremzedeleri asla unutmamalıyız. Tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanmalıdır. Bizim partimizde, kesinlikle ben yoktur biz varız. Bugün iki aday adayı birlikte seçim çalışması gerçekleştirdik. Yarın bakarsınız tüm aday adayları arkadaşlarla bir araya gelir farklı bir program düzenleriz. Bizim partimizde ben yoktur biz vardır. Vatandaşlarımız, Yeniden Partisini çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Allah onlardan razı olsun” ifadelerine yer verdi.