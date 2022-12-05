‘İlimize güzel hizmetler yapmayı amaçlıyorum’

İyi Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, Siyasette istediği yere gelirse Elazığ’a güzel hizmetler yapmayı amaçladığını söyledi.

İyi Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, İyi Parti’nin Milletvekili aday listelerinin çok güçlü olmasını gerektiğini ifade ederek “İyi Parti’yi iktidara taşımak için ben merkezli değil biz merkezli düşünmemiz gerekiyor” dedi.



“BİZ SAHADAYIZ”

İyi Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan; “Milliyetçi Hareket Partisinde daha önce İl Genel Meclis üyeliği yaptım.2. kez adaylığım söz konusu oldu ve müracaatımızı da yaptık. O zamanki yönetici arkadaşlarımız, bizi uygun görmediler. Bizde, siyaset hayatımıza bir nokta koyduk. Daha sonra İyi Parti Elazığ İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız bizlere ziyaret gerçekleştirdiler ve bizleri partilerine davet ettiler. Ziyarette Milletvekilimiz Naci Bey ve Aslan Beyde vardı. Bizlerde ailemize, dostlarımıza, çevremize danıştık ve davete icabet ettik. O günden bugüne İyi Parti saflarında siyaset yapıyoruz. Genel Seçimde de aday adayıyız. Milletvekili olursak ilimize güzel hizmetler yapmayı amaçlıyoruz. Her geçen gün İyi Parti’ye daha çok teveccüh var. Bizler sahadayız ve vatandaşlarımızla iç içeyiz”.

“İYİ PARTİYİ İKTİDARA GETİRMEMİZ GEREKİYOR”

Yüksel Ercan; “20 yıldır siyasetin içindeyiz. Siyasete hareket getiren bir insanız. Bizim adaylığımız hemen alınan bir karar değildir yıllardır siyasetin içinde olan birisiyim. 20 yıldır planlanmış bir çalışmadır adaylığımız. Bugün çıkıp ben adayım demiyoruz. Bu seçimde partimize rekor sayıda aday adayı bekleniyor. Bu partimiz için kesinlikle avantajdır. Partimizin listesi ne kadar güçlü olursa, aday listesinde bilgi birikimi yüksek kişiler olursa İyi Partimiz o kadar güçlenir. Güçlü liste ile seçime girersek milletvekili sayımız yükselir. Ne kadar çok aday adayı olursa ben sevinirim. Ben merkezli değil biz merkezli düşünmemiz gerekir. İyi Partiyi iktidara getirmemiz gerekiyor. İyi Parti’nin ekonomik ve sosyal politikalarını vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Ve partimizi iktidara taşımamız gerekiyor buda milletvekili listeleri güçlü olması ile olur”.

“SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Sürekli olarak vatandaşlarla iç içe olduklarını ifade eden Ercan; “Biz iş insanıyız. Sürekli olarak vatandaşlarımızla iç içeyiz vatandaşlarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Siyasette istediğimiz yerlere gelirsek. İlimizin kökleşmiş sorunlarını var onları çözmek istiyoruz. İlimizde sorunlar çok bunların başında da işsizlik gelmektedir. Ticaretin önünde çok sorunlar var. Bizlere görev verilirse; iyi çalışmayı, güzel çalışmayı ve ilkeli çalışmayı kendimize düstur ederek çalışacağız”

“6’LI MASA GÜZEL BİR BİRLİKTELİK”

İyi Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan; “Bizim gönlümüzden geçen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı var. Bunu açıklamamız doğru olmaz.6’lı masa güzel bir birliktelik sağlıyorlar. Bizde vatandaşlarımızla görüşmelerimizde kim cumhurbaşkanı adayı olması konusunda sorularımız oluyor. Bunların cevaplarını genel merkezimize ve il yönetimimize iletiyoruz. Onlarda gerekli yerlere bildiriyorlardır” dedi.