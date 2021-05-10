‘İlimize güzel hizmetler yapacağız’

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan açıklamalarda bulundu.

Gürkan; “Kendisini şöyle tanıttı: “1973 yılında Kovancılarda doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Kovancılarda tamamladım. Fırat Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 2000 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak ofisimi açtım. O gündem itibaren ilimizde mali müşavir olarak görev yapıyorum. Nasip oldu, 9 Mart 2021 yılında yapılan MÜSİAD genel kurulunda üyelerimizin ve genel merkezimizin takdirleriyle İl Başkanlığı şahsıma tevdi edildi. İnşallah şehrimize güzel hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip eder”.

“DEPREM VE PANDEMİ İŞ DÜNYASINI OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Deprem ve pandemiden iş dünyasının olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan; “Şehrimiz 24 Ocak 2020’de çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı. Bu depremde vatandaşlarımız ve iş dünyası ciddi anlamda etkilendi. Ayrıca geçen yıl virüs salgını başladı. Bu iki olumsuzluğu yaşadık. Pandemi sürecini hala yaşıyoruz. Deprem ve pandemi sürecinde iş dünyamız çok olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldı. İş adamlarımız depremde işletmesini kaybetti, müşterisini kaybetti, birçoğu iş hacmini kaybetti”.

“ÜYE SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

MÜSİAD olarak Elazığ’da 71 üyelerinin olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Tekin Gürkan, “Nasip olursa ben bunu kongremde de ifade ettim, üye sayımızı 100 üzerine çıkarmayı düşünüyorum. Biz genel merkez ağırlıklı bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim yıllık aidatlarımız var, genel merkezin kriterleri var, biz bu kriterler doğrultusunda üye kaydı yapıyoruz. Biz her başvuruna MÜSİAD’a üye etmiyoruz. MÜSİAD’ın bir vizyonu var bir misyonu var. Biz, yeni üyeler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.