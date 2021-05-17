‘İlimiz, 2. OSB ile ciddi yatırımlar alacak’

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürkan; “Pandemi tüm kesimleri olumsuz şekilde etkiliyor ama biz sivil toplum kuruluşları olarak durmayacağız. Neticesinde hayat devam ediyor. Bizler çalışıp gayret edeceğiz. 6. Bölge teşvikinin ilimize gelmesiyle birlikte tekstilde ciddi adımlar atıldı. İnşallah bu daha da ileri gider. OSB’mizde biliyorsunuz yeni alanlar kalmadı. İkinci OSB’nin ilimizde açılmasıyla yeni yatırımların şehrimize gelmesiyle ekonomimize ciddi bir destek olacağına düşünüyorum”.

“TURİSTLİK YERLERİMİZİ İYİ TANITAMIYORUZ”

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan; “İlimize turist çekmek için Harput’umuzu, Hazar Gölümüzü, Golan Kaplıcalarımızı iyi tanıtmalıyız. Bu konuda çok eksiğimiz var. Şehrimize turist kazandırma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Ama bu konuda Ticaret Sanayi Odamızın ve Belediyemizin ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. Bizlerinde bu konuda çalışmalarımız var. İleriye dönük güzel şeylerin olacağına inanıyorum”.

“ESNAFLARIMIZIN CİDDİ SIKINTILARI VAR”

Tekin Gürkan, “Son kapanma ile iş dünyası zor bir sürece girdi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Esnaflarımızda ciddi sıkıntılar var. Esnaflarımız giderlerini ödeyemiyor. Devletimiz ilimizde yaşanan deprem sonrası esnaflarımız faizsiz kredi verdi. Ama esnafımız bu kredi kullandığında pandemi süreci yoktu. Devletimiz kredi ödemlerini acilen ertelemesi lazım. Çünkü esnafımız zor günler yaşıyor. Bu konuda her STK açıklama yapıyor ama bunu birlikte olarak güçlü bir şekilde dillendirmedik. Ticaret Odamızın öncülüğünde bütün STK’ların olduğu güçlü bir sesle bunu dillendirmemiz lazım. Bir yandan 17 gün işletmeleri kapatıyorsun sonra gel kredini öde söylüyorsun esnafımız nereden ödesin ticaret yapmadı ki ödesin. Esnafımız, bu süreçte nasıl BAĞKUR’unu, kirasını, işçi parasını, evinin giderlerini ve kredisini nasıl ödeyecek” dedi.